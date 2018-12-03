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В возрасте 87 лет ушел из жизни бывший президент "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Хосе Луис Нуньес скончался в возрасте 87 лет, сообщает Marca.

Нуньес занимал пост главы каталонского клуба в период с 1978 по 2000 год. За это время сине-гранатовые завоевали 25 трофеев.
Сегодня, 18:06
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