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Месут Озил за 45 млн может перейти в "Интер"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может стать игроком "Интера", сообщает Daily Star.

Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Озил Арсенал Интер
Сегодня, 21:20
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