Месут Озил за 45 млн может перейти в "Интер"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может стать игроком "Интера", сообщает Daily Star.Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.