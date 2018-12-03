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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Месут Озил за 45 млн может перейти в "Интер"
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может стать игроком "Интера", сообщает Daily Star.
Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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