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Лука Модрич получил "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча".

"Золотой мяч" вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты официально вручен в Париже.

Модрич первым обладателем приза из Хорватии.

В 2018 году Модрич стал победителем Лиги чемпионов, финалистом и лучшим игроком чемпионата мира - 2018, а также был признан футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 00:22
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#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 01:03)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
дань уважения Хави, Иньесте и Снейдеру.
по другому это не обяъснить

какая дань уважения? все по делу. гелевый не заслужил мячика


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
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Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 00:55)
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online

Чудны дела твои, УЕФА!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 00:53)
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online
Болеет за:
«Химки»
2018 год заканчивается.Не год а сказка для футбола России.Чудеса заключаются не в том, что сборная России, которую считали худшей в истории, дошла до четвертьфинала чемпионата мира а,в том что мальчишки играя во дворе наз.себя не Месси или Рональду..а,Акинфеевым,Головин я ,а, я Дзюба.До этого лета у детишек России на майках были фамилии в основном Месси и Рональду.. Да ,маленькая страна Хорватия ,такой как Модрич,но великолепный Модрич. Не Аргентина с Месси,не Португалия с Рональду,не Бразилия с Неймаром..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  plast  Спб (Сегодня, 00:30)
  • -5
  •  (5)

дань уважения Хави, Иньесте и Снейдеру.
по другому это не обяъснить
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 00:27)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ВЕЛИКИЙ ИГРОК С 8 РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЗА 2 ГОДА!!!
Золотой мяч дают за скромность и отборы мячей 100%


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 00:26)
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http://puu.sh/CbTII/c0e1812524.jpg
все слитые скрины подтвердиилсь(((
хз кто и по какому принципу выручает эту награду , и хз что надо сделать что бы эта награда снова началась цениться

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Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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