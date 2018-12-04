Лука Модрич получил "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"."Золотой мяч" вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты официально вручен в Париже.Модрич первым обладателем приза из Хорватии.В 2018 году Модрич стал победителем Лиги чемпионов, финалистом и лучшим игроком чемпионата мира - 2018, а также был признан футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).