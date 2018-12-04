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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Лука Модрич получил "Золотой мяч"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча".
"Золотой мяч" вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты официально вручен в Париже.
Модрич первым обладателем приза из Хорватии.
В 2018 году Модрич стал победителем Лиги чемпионов, финалистом и лучшим игроком чемпионата мира - 2018, а также был признан футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Золотой мяч" вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты официально вручен в Париже.
Модрич первым обладателем приза из Хорватии.
В 2018 году Модрич стал победителем Лиги чемпионов, финалистом и лучшим игроком чемпионата мира - 2018, а также был признан футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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