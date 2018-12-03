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Ада Хегерберг стала обладательницей первого "Золотого мяча" для женщин

Футболистка "Лиона" и сборной Норвегии Ада Хегерберг стала первой в истории обладательницей "Золотого мяча" для женщин.

Награду учредил журнал France Football.
Вчера, 23:50
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