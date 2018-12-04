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Капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта подписал новый контракт с клубом

Защитник "Челси" Сезар Аспиликуэта продлил соглашение с клубом.

Новый контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2022 года. Финансовые условия не сообщаются.

В текущем сезоне испанец стал капитаном команды.

Chealsea F.C.
Теги: Челси
Сегодня, 10:49
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