Георгий Черданцев: если надоел Роналду, так не вручайте "Золотой мяч" вообще. Ну какой Модрич?

Модричу Золотой мяч? Не понимаю. Лучший игрок ЧМ? Ну допустим. А вот Роналду сделал шикарный хет-трик на ЧМ, выиграл ЛЧ, забив 15 мячей (лучший бомбардир). Перейдя в Италию, повторил рекорд по голам за Юве 60-летней давности. Ну какой Модрич? Надоел К7, так не вручайте вообще.