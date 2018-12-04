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Георгий Черданцев: если надоел Роналду, так не вручайте "Золотой мяч" вообще. Ну какой Модрич?

Известный российский комментатор Георгий Черданцев не согласился с выбором победителя "Золотого мяча".



Ранее Модрич был признан лучшим игроком ЧМ-2018.
Теги: Роналду Модрич Черданцев
Сегодня, 10:59
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#2  лад  USSR (Сегодня, 11:29)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Это был типичный крик души личного поклонника Рональду - если не он, то никто другой. Ан нет - другие тоже имеют право на призы.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:05)
  • +1
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Аполитично рассуждает, недемократично совсем. Какой-то древний застой в мозгах.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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