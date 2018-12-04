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Источник: "Манчестер Сити" отстранят от еврокубков, если подтвердится нарушение ФФП

УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити", которое основано на отчётах Football Leaks.

По информации Daily Mail, если организация выяснит, что руководство "Манчестер Сити" действительно занималось финансовыми махинациями, то команда будет отстранена от выступления в Лиге чемпионов.

Главным эпизодом расследования считается участие в жизни клуба его владельца, который якобы выплачивал в бюджет "Сити" большую часть предусмотренной суммы по контракту со спонсором – авиакомпанией Etihad Airways, в то время как компания платила лишь часть этих денег.
Теги: Манчестер Сити
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