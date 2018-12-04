"Атлетик" объявил об отставке Эдуардо Бериссо

"Атлетик" объявил об отставке главного тренера Эдуардо Бериссо.В нынешнем сезоне в 14 матчах баски выиграли только одну встречу и находятся в зоне вылета.Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" будет тренер резервистов Гаиска Гаритано.