Новости партнеров

"Атлетик" объявил об отставке Эдуардо Бериссо

"Атлетик" объявил об отставке главного тренера Эдуардо Бериссо.

В нынешнем сезоне в 14 матчах баски выиграли только одну встречу и находятся в зоне вылета.

Исполнять обязанности главного тренера "Атлетика" будет тренер резервистов Гаиска Гаритано.
Теги: Атлетик
Сегодня, 16:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.