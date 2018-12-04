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В "Реале" предсказывали победу Модрича еще в 2012 году

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что в клубе видели в Луке Модриче будущего обладателя "Золотого мяча" еще давно.

По его словам, в мадридской команде еще в 2012 году, когда Модрич перешел из "Тоттенхэма", знали, что хорватский игрок выиграет "Золотой мяч".

"Лука уже несколько лет - один из лучших. Все ставят Роналду выше него, но в этом году Модрич заслужил приз. Он вносил решающий вклад с начала и до конца сезона. Мы еще в 2012 году думали, что он может выиграть "Золотой мяч", - цитирует Переса MAJ.

Модрич выиграл "Золотой мяч" впервые в карьере. Он опередил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Газета.ру"
Теги: Реал Модрич
Сегодня, 20:19
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#1  teacher   (Сегодня, 20:32)
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«Зенит»
При живых кристинке и лео, золотой мяч у другого игрока, странен. Давно пора расширить. Мяч для напа, для воротчика, полузащитника и оборонца. Столько славных парней прокатили, из за того что, что один мяч раз в год!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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