"Монако" без Головина обыграл "Амьен"

"Монако" победил "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции (2:0). Дублем отметился нападающий Радамель Фалькао, реализовавший два пенальти.Чемпионат ФранцииЛига 116-й турФалькао, 43 - с пенальти (0:1). Фалькао, 90+7 - с пенальти (0:2).Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Гансу, Монкондюи, Блен (Бодмер, 73), Гнахоре (Сегарел, 80), Мендоса, Отеро (Годдос, 61).Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Пьер-Габриэль, Б.Бадиашиле, Шадли (Массенго, 74), Тилеманс, Аит Беннассер, Пеле, Фалькао.Монкондюи, 54. Тилеманс, 60. Аит Беннассер, 86. Аденон, 90. Бенальо, 90+5.Дибасси, 90+3.