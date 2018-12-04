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"Монако" без Головина обыграл "Амьен"

"Монако" победил "Амьен" в матче 16-го тура чемпионата Франции (2:0). Дублем отметился нападающий Радамель Фалькао, реализовавший два пенальти.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Амьен" - "Монако" - 0:2 (0:1)

Голы: Фалькао, 43 - с пенальти (0:1). Фалькао, 90+7 - с пенальти (0:2).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Гансу, Монкондюи, Блен (Бодмер, 73), Гнахоре (Сегарел, 80), Мендоса, Отеро (Годдос, 61).

"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Хенрикс, Пьер-Габриэль, Б.Бадиашиле, Шадли (Массенго, 74), Тилеманс, Аит Беннассер, Пеле, Фалькао.

Предупреждения: Монкондюи, 54. Тилеманс, 60. Аит Беннассер, 86. Аденон, 90. Бенальо, 90+5.

Удаление: Дибасси, 90+3.
Теги: Головин Монако Амьен
Вчера, 23:22
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10
(1)
#10  Nigol  Москва (Сегодня, 00:00)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Амьен,блиaть. 19 -я команда в чемп франции. Даже наш Енисей обыграл бы их. С Головиным счет был бы крупнее!
Регистрация: 10.03.2013 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Вчера, 23:52)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Ну так без тормоза и игра авось наладится

Само собой. Севилья вон сразу прочухала того, кто их на дно тянуть будет, поэтому и лавку протирает smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Вчера, 23:49)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и рецепт побед появился у Манаки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так без тормоза и игра авось наладится
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Вчера, 23:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ljubljana
и какое удовольствие?сам себе яйцО подлизал же

странный тип..даже особенные среди спартачей уже не выделяются остроумием в сторону Головина...а тут какое то маниакальное преследование

P.S. Не, все таки свинопоклонники Головина проявились smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  METRo  Химки (Вчера, 23:40)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: СуперШтангист
Я же говорил, что Монако с лёгкостью победит, если Нулёвина не будет на поле. Квартиры можно было ставить.

Сколько игр без Головина играл Монако? И в скольких из них выиграл?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Вчера, 23:37)
  • +3
  •  (5)

Цитата: СуперШтангист
#1500 СуперШтангист (29 ноября 2018 11:25) Не нравится-13Нравится (15)


online
Болеет за:
«Терек»

Александр Головин дисквалифицирован на один матч лиги 1

Монако явно ждёт победа.
Из-под Головинкина вчера забили 2 мяча, а после того, как его заменили, Монако стал гораздо продуктивнее атаковать и забить мог, в отличие от Атлетико. Надеюсь Анри сделает выводы по этому Базелюку 2.0, который только ЖК получать умеет.
Его партнёры уже поняли.
Надеюсь, что и до руководства клуба дойдёт, и его продадут в чемпионат Гибралтара, потому, что это единственный чемпионат, где он может феерить.


Я же говорил, что Монако с лёгкостью победит, если Нулёвина не будет на поле. Квартиры можно было ставить.

и какое удовольствие?сам себе яйцО подлизал же
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Вчера, 23:36)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Я же говорил, что Монако с лёгкостью победит, если Нулёвина не будет на поле. Квартиры можно было ставить.

Дак чё ж не ставил?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Вчера, 23:35)
  • -11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
#1500 СуперШтангист (29 ноября 2018 11:25) Не нравится-13Нравится (15)


online
Болеет за:
«Терек»

Александр Головин дисквалифицирован на один матч лиги 1

Монако явно ждёт победа.
Из-под Головинкина вчера забили 2 мяча, а после того, как его заменили, Монако стал гораздо продуктивнее атаковать и забить мог, в отличие от Атлетико. Надеюсь Анри сделает выводы по этому Базелюку 2.0, который только ЖК получать умеет.
Его партнёры уже поняли.
Надеюсь, что и до руководства клуба дойдёт, и его продадут в чемпионат Гибралтара, потому, что это единственный чемпионат, где он может феерить.


Я же говорил, что Монако с лёгкостью победит, если Нулёвина не будет на поле. Квартиры можно было ставить.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Вчера, 23:35)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
да хоть с ним, хоть без него - пора выбираться из подвала!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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