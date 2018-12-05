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Криштиану Роналду был готов перейти в "Милан" летом 2018 года

Бывший спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли рассказал, что португальский нападающий Криштиану Роналду рассматривал вариант перейти в итальянский клуб.

Форвард был готов на трансфер, несмотря на то, что команда не выступает в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

"Уверяю вас: если бы прежние владельцы остались, то Роналду надел бы футболку "Милана". Гарантирую. Он не возражал против того, чтобы не играть в Лиге чемпионов. Он сказал: "Я никогда не выигрывал Лигу Европы, поэтому ее я тоже выиграю", — заявил Мирабелли.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Милан
Сегодня, 09:07
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:48)
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Болеет за:
«Ростов»
Господи! Когда уж Роналду уедет в Америку заканчивать свою карьеру. Он, как и ФК "Спартак", так всем надоел, что и слушать о нем не хочется.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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