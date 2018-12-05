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Дмитрий Черышев: успех Модрича - это ни в коем случае не закат эпохи Роналду и Месси

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев высказался относительно результатов премии "Золотой мяч".

Победителем стал полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, на второй строчке идет нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, а на третьей — форвард "Атлетико" Антуан Гризманн.

"Успех Модрича - это ни в коем случае не закат эпохи Роналду и Месси. Просто так сложились обстоятельства в конкретном году. Сборная Хорватии показала интересную и качественную игру на ЧМ в России, а Модрич, впрочем, как и всегда, был лидером команды. Блестяще проявлял себя хорват и на клубном уровне в составе "Реала" на протяжение всего сезона. Все это в совокупности и заставило голосовавших сделать выбор не в пользу Месси и Роналду. Модрич заслужил эту награду", - цитирует Черышева "Известия".
Теги: Черышев Модрич Роналду Месси
Сегодня, 09:33
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 09:37)
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Болеет за:
«Спартак»
ЗМ Модричу - это крах журналистики.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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