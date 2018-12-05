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Задержан подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс"

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.

Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города. Подозреваемый - 31-летний мужчина обвиняется в жестоком насилии и причинении непреднамеренных травм. Также сообщается, что в ближайшее время могут быть новые задержания.

Финал Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" должен был состояться 24-го ноября в Буэнос-Айресе, но был сорван из-за поведения фанатов "Ривера". Они забросали автобус "Боки" камнями, выбили несколько стекол и ранили игроков. Кроме того, футболисты пострадали от слезоточивого газа.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бока Хуниорс
Сегодня, 11:31
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