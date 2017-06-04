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Александр Кокорин запнулся, называя дату рождения сына

В начале заседания Тверского районного суда Москвы по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина судья задавал стандартные вопросы о дате рождения и семейном положении. Напомним, что сегодня рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Форвард "Зенита" запнулся, отвечая на вопрос о дате рождения сына.

– 2017 год... 4 июня.

– 4 июня или 30 августа?

– 4 июня.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:39
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#3  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 14:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Волнуется,понятное дело.Что тут такого?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 13:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Там такое напряжение нервное, и столько мыслей в голове одновременно, что он даже на вопросе сконцентрироваться не может, вот и запнулся. ничего такого


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  rocker31  К-G (Сегодня, 13:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Запнулся, и чё?!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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