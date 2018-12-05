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Ибрагимович отказался переходить в "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович решил отказаться от перехода в "Милан".

По информации Expressen, семья 37-летнего футболиста не захотела возвращаться в Европу.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович подпишет с "Миланом" шестимесячный контракт с возможностью продления ещё на год. Напомним, что форвард выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год.
Теги: Ибрагимович Милан
Сегодня, 19:24
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