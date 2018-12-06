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"Челси" проиграл "Вулверхэмптону"

"Челси" на выезде проиграл "Вулверхэмптону" в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

15 тур

"Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1

Голы: Лофтус-Чик, 18, Хименес, 59, Жота, 63

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Винагре, Боли, Коди, Беннетт, Моутинью, Сес, Гиббз-Уайт (Кошта, 72), Жота (Кавалейру, 88), Хименес (Дендонкер, 81)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Фабрегас, Канте (Ковачич, 77), Лофтус-Чик, Мората (Родригес, 65), Виллиан (Жиру, 65), Азар

Предупреждения: Сес, 37, Моутинью, 54, Коди, 61, Виллиан, 64, Винагре, 68, Жиру, 85, Алонсо, 90+1, Кристенсен, 90+4
Теги: Челси Вулверхэмптон
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