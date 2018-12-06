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"Тоттенхэм" выиграл у "Саутгемптона"

"Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" в матче 15-го тура чемпионата Англии.

"Тоттенхэм Хотспур" - "Саутгемптон" - 3:1

Голы: Кейн, 9 (1:0). Лукас, 51 (2:0). Сон Хын Мин, 55 (3:0). Остин, 90+3 (3:1).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер (Скипп, 87), Фойт, Эриксен (Алли, 79), Уинкс, Дайер, Сон Хын Мин, Лукас (Сиссоко, 74), Кейн.

"Саутгемптон": Маккарти, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Таргетт, Ст.Дэйвис, Уорд-Проуз, Армстронг (Эль-Юнусси, 81), Хейбьерг (Ромеу, 88), Габбьядини (Остин, 70), Редмонд.
Теги: Тоттенхэм Саутгемптон
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