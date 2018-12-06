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Неймар: каждый великий футболист должен сыграть в чемпионате Англии

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар поделился планами на будущее.

Форвард считает, что каждый достойный футболист должен принять участие в Английской премьер-лиге (АПЛ).

"Хочу ли я однажды сыграть в АПЛ? Мы не знаем, что будет завтра, однако я верю в то, что каждый великий игрок хотя бы один день должен поиграть в чемпионате Англии", — рассказал Неймар на своем ютуб-канале.

В нынешнем сезоне бразильский игрок выступил за «горожан» в 12 матчах чемпионата Франции, оформил 11 голов и шесть результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Неймар
Сегодня, 06:08
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