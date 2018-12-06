Новости партнеров

Диего Симеоне провел 400-й матч во главе "Атлетико"

"Атлетико" вчера разгромил "Сант-Андреу" в ответном матче 1/6 финала Кубка Испании (4:0).

Прошедший матч стал 400-м для Диего Симеоне в качестве главного тренера "матрасников".

Аргентинский специалист тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Лигу Европы и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.

Fourfourtwo
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 12:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.