Диего Симеоне провел 400-й матч во главе "Атлетико"

"Атлетико" вчера разгромил "Сант-Андреу" в ответном матче 1/6 финала Кубка Испании (4:0).Прошедший матч стал 400-м для Диего Симеоне в качестве главного тренера "матрасников".Аргентинский специалист тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Лигу Европы и дважды доходила до финала Лиги чемпионов.