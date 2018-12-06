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Жозе Моуринью: игроки "Арсенала" ныряли и ждали, когда закончится матч

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:2) отметил, что "канониры" хотели удержать ничью.

"Игроки "Арсенала" хотели удержать ничью. Они ныряли, провоцировали остановки и ждали, когда закончится матч", - цитирует Моуринью Goal.com.
Теги: Моуринью Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:35
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Два гола вам забили и судья их отменил. "Рубили" игроков "Арсенала", а судья молчал. Нет, Жозе, арбитр был на вашей стороне и обеспечил вам ничью.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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