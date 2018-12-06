Жозе Моуринью: игроки "Арсенала" ныряли и ждали, когда закончится матч

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 15-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (2:2) отметил, что "канониры" хотели удержать ничью."Игроки "Арсенала" хотели удержать ничью. Они ныряли, провоцировали остановки и ждали, когда закончится матч", - цитирует Моуринью Goal.com.