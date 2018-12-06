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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Реал" вышел в 1/8 финала Кубка Испании
"Реал" с разгромным счетом обыграл "Мелилью" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (6:1).
Кубок Испании
1/16 финала
"Реал Мадрид" – "Мелилья" 6:1
Гол: Асенсио, 13, 36, Мариано, 39, Иско, 48, 82, Жуниор, 75 - Касми, 81 (пен.
"Реал Мадрид": Навас, Одриосола, Вальехо, Хавьер, Карвахаль (Гарсия, 46), Вальверде, Иско, Льоренте (Сибальос, 46), Асенсио, Жуниор (Фидалго, 78), Мариано
"Мелилья": Морено, Маханан, Ромеро, Торрес, Сегура, Ортега, Сантано (Брахим, 56), Домингез (Пагес, 60), Салми (Отегуи, 46), Гуерро, Касми
Кубок Испании
1/16 финала
"Реал Мадрид" – "Мелилья" 6:1
Гол: Асенсио, 13, 36, Мариано, 39, Иско, 48, 82, Жуниор, 75 - Касми, 81 (пен.
"Реал Мадрид": Навас, Одриосола, Вальехо, Хавьер, Карвахаль (Гарсия, 46), Вальверде, Иско, Льоренте (Сибальос, 46), Асенсио, Жуниор (Фидалго, 78), Мариано
"Мелилья": Морено, Маханан, Ромеро, Торрес, Сегура, Ортега, Сантано (Брахим, 56), Домингез (Пагес, 60), Салми (Отегуи, 46), Гуерро, Касми
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