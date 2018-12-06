"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан в зимнее трансферное окно может перейти в "Интер", сообщает The Sun.Летом 2018 года "нерадзурри" попытались арендовать Дармиана, но получили отказ. Сам игрок готов уйти из "МЮ", так как не часто выходит на поле.В текущем сезоне Дармиан провел 3 матча в составе "МЮ".