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"Интер" зимой попытается купить у "МЮ" Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан в зимнее трансферное окно может перейти в "Интер", сообщает The Sun.

Летом 2018 года "нерадзурри" попытались арендовать Дармиана, но получили отказ. Сам игрок готов уйти из "МЮ", так как не часто выходит на поле.

В текущем сезоне Дармиан провел 3 матча в составе "МЮ".
Теги: Дармиан Интер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:06
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