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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Марио Балотелли покинет "Ниццу"
"Ницца" не будет продлевать контракт с нападающим Марио Балотелли, сообщает президент клуба Жан-Пьер Ривер.
Действующее соглашение 28-летнего итальянца с французским клубом истекает летом 2019 года.
Балотелли перешел в "Ниццу" в 2016 году. В составе французской команды провел 76 матчей, забил 43 гола.
Действующее соглашение 28-летнего итальянца с французским клубом истекает летом 2019 года.
Балотелли перешел в "Ниццу" в 2016 году. В составе французской команды провел 76 матчей, забил 43 гола.
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