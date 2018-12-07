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Марио Балотелли покинет "Ниццу"

"Ницца" не будет продлевать контракт с нападающим Марио Балотелли, сообщает президент клуба Жан-Пьер Ривер.

Действующее соглашение 28-летнего итальянца с французским клубом истекает летом 2019 года.

Балотелли перешел в "Ниццу" в 2016 году. В составе французской команды провел 76 матчей, забил 43 гола.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 08:30
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