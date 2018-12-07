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"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли

"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера команды.

Срок соглашения не уточняется.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" с 15 набранными очками идет на 14-м месте.
Теги: Дженоа
Сегодня, 16:42
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