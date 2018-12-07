Маурицио Сарри: как победить Хосепа Гвардиолу? Я не знаю

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 16-го чемпионата Англии против "Манчестер Сити"."Как победить Хосепа Гвардиолу? Я не знаю. Я проиграл ему каждый матч на данный момент. Спросите кого-нибудь другого!Это не только очень важный матч для нас, но и невероятно сложный. "Сити" — лучший клуб, возможно, во всей Европе. Будет очень и очень нелегко. Долгое время нам было крайне сложно с ними справиться, но в одной отдельной игре может произойти все что угодно."Челси" продолжает развиваться. С другой стороны, "Сити" тоже двигаются вперед, так что существующую разницу нелегко преодолеть. Мы неплохо начали сезон, а сейчас испытываем определенные трудности. Это нормально", — цитирует специалиста Sky Sports.