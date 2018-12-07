Новости партнеров

В Англии разрешили выпускать 12-го футболиста при разгроме

Футбольная ассоциация Англии (FA) разрешила детским командам выпускать на поле 12-го игрока при разгроме.

Как передает Daily Mirror, еще один футболист может выйти на поле при преимуществе соперника от четырех мячей.

В FA рассчитываю, что подобные нововведения поднимать моральный настрой детских команд в неудачных матчах и сохранять их интерес к игре. Отмечается, что правило будет введено для соревнований, в которых принимают участие дети от шести до десяти лет.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Англии
Вчера, 23:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.