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Месут Озил пропустит 6-ю игру подряд из-за игровой зависимости

Проблемы полузащитника "Арсенала" Месута Озила со спиной могут быть из-за видеоигр.

30-летний немец уже пропустил 5 игр канониров и на выходных может пропустить еще одну с "Хаддерсфилдом" в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

В последнее время хавбек лондонцев слишком много играет в видеоигры. По данным Daily Star, Озил сыграл более пяти тысяч матчей в компьютерную игру Fortnite. Это означает, что Месут проводит много времени за видеоиграми, что влияет на состояние его спины.
Теги: Озил Арсенал
Сегодня, 08:58
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