Турецкий "Трабзонспор" провел футбольный матч с командой инвалидов

Футбольный клуб "Трабзонспор" провел необычный товарищеский матч.Соперниками стали игроки-инвалиды из команды "Ортихасар". Шестикратные чемпионы Турции пригласили соперника на свою базу, где и состоялся матч. После этого команде инвалидов подарили комплекты игровой и тренировочной формы.Матч завершился со счетом - 1:1.