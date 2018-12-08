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Турецкий "Трабзонспор" провел футбольный матч с командой инвалидов

Футбольный клуб "Трабзонспор" провел необычный товарищеский матч.

Соперниками стали игроки-инвалиды из команды "Ортихасар". Шестикратные чемпионы Турции пригласили соперника на свою базу, где и состоялся матч. После этого команде инвалидов подарили комплекты игровой и тренировочной формы.



Матч завершился со счетом - 1:1.

Trabzonspor
Теги: Трабзонспор
Сегодня, 12:19
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