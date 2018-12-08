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Луис Суарес восстановился от травмы

Форвард "Барселоны" Луис Суарес восстановился от травмы.

Официальный сайт каталонского клуба сообщает, что уругваец попал в заявку на ближайший матч чемпионата Испании с "Эспаньолом".

Напомним, что Суарес пропустил две недели из-за травмы правого колена.
Теги: Барселона Суарес
Сегодня, 12:59
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