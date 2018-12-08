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16-летний француза перейдет в "Манчестер Юнайтед" за 10 млн евро

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести у "Амьена" форварда Ноама Эмерана.

По данным Foot Mercato, английский клуб заплатит за 16-летнего француза 10 миллионов евро, без учета бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к Эмерану со стороны "ПСЖ", "Ювентуса" и "Валенсии".
Теги: Манчестер Юнайтед Амьен
Сегодня, 13:01
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#1  stepanmlc   (Сегодня, 13:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
заголовок китаец писал smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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