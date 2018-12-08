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Бразилец Роналдо сравнил себя с Криштиану Роналду

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо сравнил себя с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я тренировался, потому что был обязан это делать, Криштиану тренируется, потому что ему это чертвоски нравится. Если бы я тренировался, как он...", - цитирует "зубастика" La Gazzetta dello Sport.
Теги: Роналду Роналдо
Сегодня, 13:09
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