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Хет-трик Салаха помог "Ливерпулю" разгромить "Борнмут"

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" разгромил "Борнмут".

Чемпионат Англии

16 тур

"Борнмут" – "Ливерпуль" 0:4

Голы: Салах, 25, 48, Кук, 68 (авто.), Салах, 77

"Борнмут": Бегович, Аке, Фрэнсис, Кук, Дэниелс (Мингс, 83), Лерма, Фрейзер, Станислас (Рико, 83), Сурман, Брукс (Муссе, 65), Кинг

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Матип, Дейк, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 65), Салах, Шакири (Мане, 65), Фирмино (Хендерсон, 81)

Предупреждения: Аке, 12, Лерма, 15, Фабиньо, 70
Теги: Ливерпуль Борнмут
Сегодня, 17:27
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