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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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00:22
Магомед Адиев: "благодарен" правительству Дагестана за то, что они много говорили и ничего не сделали (1)
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Вчера, 23:46
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Олег Кононов: "Спартак" в матче с "Анжи" показал 25% от того, что я хотел бы видеть (2)
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Вчера, 21:55
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"Барселона" разгромила "Эспаньол", Месси оформил дубль
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях разгромила "Эспаньол".
Чемпионат Испании
15 тур
"Эспаньол" – "Барселона" 0:4
Голы: Месси, 17, Дембеле, 26, Суарес, 45, Месси, 65.
"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Давид Лопес, Вила, Хави Лопес, Дардер (Гранеро, 74), Санчес, Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.
"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Семеду, Бусскетс, Видаль, Ракитич (Д. Суарес, 82), Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Л. Суарес (Мунир, 79).
Предупреждения: Вила, 79.
Чемпионат Испании
15 тур
"Эспаньол" – "Барселона" 0:4
Голы: Месси, 17, Дембеле, 26, Суарес, 45, Месси, 65.
"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Давид Лопес, Вила, Хави Лопес, Дардер (Гранеро, 74), Санчес, Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.
"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Семеду, Бусскетс, Видаль, Ракитич (Д. Суарес, 82), Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Л. Суарес (Мунир, 79).
Предупреждения: Вила, 79.
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