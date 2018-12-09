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"Барселона" разгромила "Эспаньол", Месси оформил дубль

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях разгромила "Эспаньол".

Чемпионат Испании

15 тур

"Эспаньол" – "Барселона" 0:4

Голы: Месси, 17, Дембеле, 26, Суарес, 45, Месси, 65.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Давид Лопес, Вила, Хави Лопес, Дардер (Гранеро, 74), Санчес, Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.

"Барселона": тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Семеду, Бусскетс, Видаль, Ракитич (Д. Суарес, 82), Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Л. Суарес (Мунир, 79).

Предупреждения: Вила, 79.
Теги: Эспаньол Барселона
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