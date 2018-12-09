Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы".Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.По информации Gracenote Live, аргентинец стал первым игроком в истории Примеры, который забил десять мячей в 13 сезонах подряд.На данный момент Месси занимает вторую строчку лучших бомбардиров соревнования вместе с нападающий "Сельты" Яго Аспасом. Первое место принадлежит игроку "Жирона" Кристиану Стуани.