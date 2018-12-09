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Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы".

Форвард забил мяч в ворота соперника со штрафного на 17-й минуте встречи. Этот гол стал десятым для футболиста в нынешнем сезоне Ла Лиги.

По информации Gracenote Live, аргентинец стал первым игроком в истории Примеры, который забил десять мячей в 13 сезонах подряд.

На данный момент Месси занимает вторую строчку лучших бомбардиров соревнования вместе с нападающий "Сельты" Яго Аспасом. Первое место принадлежит игроку "Жирона" Кристиану Стуани.

"Газета.ру"
Теги: Месси. Барселона
Сегодня, 10:39
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#3  Сибирячок   (Сегодня, 11:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: brysy
Вот до сих пор никак в толк взять не могу, кому пришло в голову отдать Золотой мяч Луке Носищеву(ударение на е) Что такого выдающегося он в футболе сотворил, какое чудо совершил, поставить рядом Месси и его, а вообще-то нет, его рядом с Месси ставить нельзя, это просто несовместимо, на его фоне Носищев просто бы растворился, или в этом году этот мяч отдавали просто так, лишь бы кому, но только не дай бог не Рональду и не Месси.

Бывает такое. Беланову тоже дали за пару ярких матчей.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 11:28)
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Болеет за:
«Спартак»
brysy,
Роналду то не дотягивает... чё тут про хорвата этого говорить))) все и так знают кто ЛУЧШИЙ на данный момент....
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 11:16)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот до сих пор никак в толк взять не могу, кому пришло в голову отдать Золотой мяч Луке Носищеву(ударение на е) Что такого выдающегося он в футболе сотворил, какое чудо совершил, поставить рядом Месси и его, а вообще-то нет, его рядом с Месси ставить нельзя, это просто несовместимо, на его фоне Носищев просто бы растворился, или в этом году этот мяч отдавали просто так, лишь бы кому, но только не дай бог не Рональду и не Месси.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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