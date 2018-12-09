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Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем частного самолета.

Как утверждает Doble Amarilla, футболист заплатил за "2004 Гольфстрим V" не менее $ 15 млн. Личный борт нужен Месси для комфортных перемещений между Аргентиной и Испанией.

Самолет оснащен просторной спальней, двумя будуарами и двумя кухнями, и способен перевозить до 16 человек. По заказу Месси на хвосте самолета нарисовали десятый номер, под которым выступает футболист, а на ступеньках перечислили имена членов его семьи. Самолет будет базироваться в специально построенном ангаре.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 11:39
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