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Лионель Месси: во время штрафных следую определенному ритуалу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал два своих забитых мяча в ворота "Эспаньола" со штрафных.

"Я пытаюсь следовать определенному ритуалу и повторяю его, если все идет как надо. В матче с "Эспаньолом" оба раза получилось отлично. Иногда мяч летит не так, как мне хотелось бы. Но самое главное, что команда победила", - цитирует Месси Football Espana.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 15:31
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 16:00)
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Болеет за:
«Динамо» М
один из немногих футболистов который бьет по воротам, а не лупит
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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