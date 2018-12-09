Лионель Месси: во время штрафных следую определенному ритуалу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал два своих забитых мяча в ворота "Эспаньола" со штрафных."Я пытаюсь следовать определенному ритуалу и повторяю его, если все идет как надо. В матче с "Эспаньолом" оба раза получилось отлично. Иногда мяч летит не так, как мне хотелось бы. Но самое главное, что команда победила", - цитирует Месси Football Espana.