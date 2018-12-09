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"Витесс" Слуцкого уступил "Бреде"

"Витесс" проиграл "Бреде" в матче 15-го тура чемпионата Голландии - 1:2.

"Витесс" упал на 7-е место в турнирной таблице. В активе клуба 22 очка.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 21:13
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(1)
#3  Frankenstein   (Сегодня, 21:47)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Березуцкий уже на чемоданах,может и не успеть перейти,так как могут снова турнуть пельменя)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 21:43)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
И что, вы что ждёте от Слуцкого золота по завершению чемпионата? Как пить дать в Россию будет лыжи смазывать по ходу чемпионата.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:41)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
было бы прикольно ,чтобы Витесс попал в Лигу Европы, и с нашими столкнулся.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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