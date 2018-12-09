Харри Кейн может перейти в "Барселону"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Daily Star. Каталонский клуб видит в 25-летнем форварде замену Луису Суаресу.Сумма трансфера может составить 200 миллионов фунтов.В нынешнем сезоне Кейн забил девять мячей в 16 матчах премьер-лиги.