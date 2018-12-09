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Харри Кейн может перейти в "Барселону"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Daily Star. Каталонский клуб видит в 25-летнем форварде замену Луису Суаресу.

Сумма трансфера может составить 200 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Кейн забил девять мячей в 16 матчах премьер-лиги.
Теги: Кейн Тоттенхэм Барселона
Сегодня, 22:08
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