Харри Кейн может перейти в "Барселону"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:53
Заболотный лучше Лунёва как вратарь, Сорокин и Байрамян - официально гении. Оценки игроков "Зенита" и "Рубина" (6)
Заболотный лучше Лунёва как вратарь, Сорокин и Байрамян - официально гении. Оценки игроков "Зенита" и "Рубина" (6)
21:31
Сергей Семак: у "Зенита" нет предложений по Паредесу и Ивановичу, но удерживать никого не будем (19)
Сергей Семак: у "Зенита" нет предложений по Паредесу и Ивановичу, но удерживать никого не будем (19)
21:13
"Витесс" Слуцкого уступил "Бреде" (3)
"Витесс" Слуцкого уступил "Бреде" (3)
18:51
Президент "Урала": как детскому тренеру прожить на 12 тысяч? Мы потеряли уважение к этой профессии (11)
Президент "Урала": как детскому тренеру прожить на 12 тысяч? Мы потеряли уважение к этой профессии (11)
18:37
Владимир Пильгуй: "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблицы (3)
Владимир Пильгуй: "Динамо" доказало, что может побеждать и претендовать на место в середине турнирной таблицы (3)
18:35
Дмитрий Парфенов не стал связывать поражение от "Динамо" с матчем против "Спартака" в Кубке (1)
Дмитрий Парфенов не стал связывать поражение от "Динамо" с матчем против "Спартака" в Кубке (1)
18:26
"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью (31)
"Краснодар" и "Уфа" сыграли вничью (31)
16:16
Глава Федерации футбола Афганистана отстранен от должности из-за домогательств в отношении футболисток сборной
Глава Федерации футбола Афганистана отстранен от должности из-за домогательств в отношении футболисток сборной
Харри Кейн может перейти в "Барселону"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Daily Star. Каталонский клуб видит в 25-летнем форварде замену Луису Суаресу.
Сумма трансфера может составить 200 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Кейн забил девять мячей в 16 матчах премьер-лиги.
Сумма трансфера может составить 200 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Кейн забил девять мячей в 16 матчах премьер-лиги.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.