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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Экс-тренер Романа Павлюченко в "Тоттенхэме" выиграл реалити-шоу на выживание
Известный английский тренер Харри Реднапп выиграл реалити-шоу "Я знаменитость… вытащите меня отсюда" , в котором звездам приходится выживать в джунглях.
[media=twitter.com/Redknapp/status/1071896681078292480]
В финальном испытании Реднаппу пришлось оказаться под землей, пока по нему бегали жуки и крысы. В итоге Реднапп был признан "королем джунглей".
[media=twitter.com/Redknapp/status/1071896681078292480]
В финальном испытании Реднаппу пришлось оказаться под землей, пока по нему бегали жуки и крысы. В итоге Реднапп был признан "королем джунглей".
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