Экс-тренер Романа Павлюченко в "Тоттенхэме" выиграл реалити-шоу на выживание

Известный английский тренер Харри Реднапп выиграл реалити-шоу "Я знаменитость… вытащите меня отсюда" , в котором звездам приходится выживать в джунглях.[media=twitter.com/Redknapp/status/1071896681078292480]В финальном испытании Реднаппу пришлось оказаться под землей, пока по нему бегали жуки и крысы. В итоге Реднапп был признан "королем джунглей".