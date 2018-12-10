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Экс-тренер Романа Павлюченко в "Тоттенхэме" выиграл реалити-шоу на выживание

Известный английский тренер Харри Реднапп выиграл реалити-шоу "Я знаменитость… вытащите меня отсюда" , в котором звездам приходится выживать в джунглях.

[media=twitter.com/Redknapp/status/1071896681078292480]

В финальном испытании Реднаппу пришлось оказаться под землей, пока по нему бегали жуки и крысы. В итоге Реднапп был признан "королем джунглей".
Теги: Реднапп Тоттенхэм
Сегодня, 10:53
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(4)
#1  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 11:21)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В финальном испытании Реднаппу пришлось оказаться под землей, пока по нему бегали файзулин и дзюба.".


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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