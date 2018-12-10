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Криштиану Роналду: я был успешен везде, а Месси выезжал куда-нибудь за пределы Испании?

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем соперничестве с Лионелем Месси.

"Возможно, мне немного не хватает Месси. Но я был успешен во всех клубах, где выступал, и в сборной. А он выезжал куда-нибудь за пределы Испании?

Я не думаю, что должен приводить еще какие-то доводы. Я вылез из своей глубинки, принимал вызовы и остаюсь фантастическим футболистом. Возможно, Месси нуждается во мне больше, чем я в нем. Но если он всем доволен там, где он сейчас, то и меня это устраивает", - сказал Роналду.

Eurosport
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 12:46
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(8)
#14  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё поплач, девачка
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#13  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:02)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хлестов
Сложно представить Месси в АПЛ

Тяжелее я бы сказал даже чем в РФПЛ


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#12  Сергей Т   (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (3)

Я согласен. Месси конечно талантище но он и играет в клубе где под него все заточено и партнеры чувствуют его в слепую. Но Роналдо я уважаю больше. Это его уже третий большой клуб где он показывает результат. Что случилось с Реалом после его ухода увидели все.
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#11  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сложно представить Месси в АПЛ


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Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
#10  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 14:31)
  • +3
  •  (3)

У нарцисса на всю жизнь остались детские комплексы. Ему бы не мешало, пока не поздно, показаться хорошему психотерапевту. Иначе, после окончания футбольной карьеры он рискует впасть в жуткую смертельную депрессию.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#9  gya456  Пермский край (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно Криштиану наверное прав, но всё равно нескромное заявление, лучше бы ничего не говорил.


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
#8  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:05)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Как бы многим он не нравился,но он всегда делает себе новые вызовы и заслуживает большого уважения.

Это все понятно, но он постоянно сравнивает себя с Месси.
В то время как Месси никогда не сранивал себя ни с кем.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#7  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 14:03)
  • +2
  •  (10)

Интересно,он на свое отражение не дрочит еще?
Тут можно сказать,что ты как проститутка по клубам носишься,где платят больше,где на руках носят,а Месси просто верен клубу и не бросил его в самые трудные моменты


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:41)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: Победоносный Зенит
Понторез.

и нарцисс

А нам завидовать остается, похрустывая лейз


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:31)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
Понторез.

и нарцисс


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:30)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хаха *** началась философия?)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:29)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Как бы многим он не нравился,но он всегда делает себе новые вызовы и заслуживает большого уважения.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:24)
  • +7
  •  (11)

Цитата: Победоносный Зенит
Понторез.

имеет на это право
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:19)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Понторез.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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