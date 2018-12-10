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Игрок "Динамо" (Киев): для меня странно, почему в клубе все говорят по-русски

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзёра рассказал, что его удивило в стане украинской команды.

"На украинском разговаривать ещё не умею. Хотя возможно это и не потребуется. Я хорошо знаю русский, он похож на польский. А в команде все почему-то говорят по-русски. Для меня это странно.

Знаю, какая ситуация между Украиной и Россией, но все тут говорят по-русски. Я думаю, это неприятно, что в вашей стране говорят на другом языке", – цитирует Кендзёру Tribuna.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 14:26
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#7  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:49)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, значит у них националистические навороты покрепче хохлятских. Насколько помню, иероглифы Японии, Кореи и Китая с виду одинаковые, а читаются по-разному. Для кого-то это больно.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#6  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:46)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
И шо )))))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 14:45)
  • +4
  •  (4)

Очевидно, на мове не хватает нужных слов. А в великом и могучем таких слов в избытке.
Вот ребята и палятся.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:38)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ты будешь удивлЁн, но на суржике говорят лишь западЭнцы.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 14:35)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сдал своих товарищей


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:35)
  • +7
  •  (9)

Идиот, ты еще на улицы Киева выйди))) Еще больше удивишься)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (1)

chto za xren? kakaya razniza?na kakom yazike razgavarivayut! kto chto znaet<i na kakom udobnei izesnyatsya,na tom i govoryat!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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