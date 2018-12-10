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"Барселона" не сыграет с "Жироной" в США

Матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Барселоной» не состоится в США.

Каталонский клуб выступил с заявлением, в котором отказался от проведения игры в Северной Америке.

«Клуб отказывается от своей желания проводить матч в Майами после осознания того, что сторонам не удалось прийти к консенсусу по поводу этого предложения.

Мы были готовы провести эту игру, мы осознавали все выгоды, но, поскольку договоренности нет, этот проект не может быть реализован», – говорится в заявлении «Барселоны».

Матч «Жирона» – «Барселона» должен был пройти в Майами 27 января с подачи руководства Ла Лиги и президента Хавьера Тебаса.

Против проведения матча за пределами Испании выступили Королевская федерация футбола, профсоюз игроков и ФИФА.

Sports.ru
Теги: Барселона Жирона
Вчера, 23:38
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(1)
#1  дзерве  е бу слонов (Вчера, 23:45)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
жирона ето где?


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Регистрация: 1.03.2010 [жалоба]
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