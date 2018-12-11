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Футболисты из российских детских домов познакомились с игроками лондонского "Арсенала"

В Лондоне прошла серия товарищеских матчей между футболистами юношеской академии "Арсенала" и воспитанниками российских детских домов.

16 игроков команды "Содействие" из Центра содействия семейному устройству города Уссурийска и команды "Тотем" Красноярского детского дома №?1 сыграли с юными английскими футболистами во время призовой поездки. Они ее завоевали, одержав победу на Всероссийском турнире среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

Во время пребывания в Лондоне воспитанники российских детских домов посетили тренировочную базу "Арсенала", посмотрели тренировку второго состава клуба, поиграли в "двусторонку" с вратарем Петром Чехом, а также познакомились с главным тренером Унаи Эмери и сфотографировались с Лораном Косельни, Начо Монреалем, Мохамедом Эль-Ненни и Гранитом Джакой.

Матч ТВ
Теги: Арсенал
Сегодня, 15:26
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