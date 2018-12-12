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Златан Ибрагимович продолжит выступать за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе.

Ожидается, что швед в ближайшее время подпишет с американцами новый контракт с увеличением зарплаты, которая на данный момент составляет $ 1,5 млн в год. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.

Ранее форвард на протяжении нескольких недель вёл переговоры о возвращении в "Милан", но стороны не смогли прийти к согласию.

37-летний Ибрагимович перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года из "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате MLS, став автором 22 забитых мячей, а также отдав 7 результативных передач.

LA Times
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 13:09
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#1  pisto   (Сегодня, 14:34)
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Болеет за:
«Зенит»
полтора ляма в год? наши суперзвезды в шоке
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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