Златан Ибрагимович продолжит выступать за "Лос-Анджелес Гэлакси"

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе.Ожидается, что швед в ближайшее время подпишет с американцами новый контракт с увеличением зарплаты, которая на данный момент составляет $ 1,5 млн в год. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе.Ранее форвард на протяжении нескольких недель вёл переговоры о возвращении в "Милан", но стороны не смогли прийти к согласию.37-летний Ибрагимович перешёл в "Лос-Анджелес Гэлакси" в марте 2018 года из "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне он провёл 27 матчей в чемпионате MLS, став автором 22 забитых мячей, а также отдав 7 результативных передач.