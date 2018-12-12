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Жерар Пике купит клуб пятой испанской лиги

Защитник "Барселоны" Жерар Пике хочет приобрести испанский клуб "Андорра".

"Андорра" на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе. Пике хочет вывести команды в высший дивизион испанского футбола.

D.A.
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 15:06
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