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"Реал" хочет приобрести Икарди

"Реал" по-прежнему выражает заинтересованности в покупке нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Отмечается, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро, информирует AS.

Сам игрок хочет играть в Лиге чемпионов и пройти в главном европейском турнире как можно дальше.

"Интер" в нынешнем розыгрыше ЛЧ занял только третье место в группе B. Теперь миланский клуб продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.

В текущем сезоне Икарди сыграл 18 матчей за "Интер" во всех клубных турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Интер Реал
Сегодня, 20:30
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