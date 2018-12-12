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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Реал" хочет приобрести Икарди
"Реал" по-прежнему выражает заинтересованности в покупке нападающего "Интера" Мауро Икарди.
Отмечается, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро, информирует AS.
Сам игрок хочет играть в Лиге чемпионов и пройти в главном европейском турнире как можно дальше.
"Интер" в нынешнем розыгрыше ЛЧ занял только третье место в группе B. Теперь миланский клуб продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.
В текущем сезоне Икарди сыграл 18 матчей за "Интер" во всех клубных турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.
"Газета.ру"
Отмечается, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро, информирует AS.
Сам игрок хочет играть в Лиге чемпионов и пройти в главном европейском турнире как можно дальше.
"Интер" в нынешнем розыгрыше ЛЧ занял только третье место в группе B. Теперь миланский клуб продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.
В текущем сезоне Икарди сыграл 18 матчей за "Интер" во всех клубных турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.
"Газета.ру"
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