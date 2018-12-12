"Реал" хочет приобрести Икарди

"Реал" по-прежнему выражает заинтересованности в покупке нападающего "Интера" Мауро Икарди.Отмечается, что отступные за Икарди составляют 110 миллионов евро, информирует AS.Сам игрок хочет играть в Лиге чемпионов и пройти в главном европейском турнире как можно дальше."Интер" в нынешнем розыгрыше ЛЧ занял только третье место в группе B. Теперь миланский клуб продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.В текущем сезоне Икарди сыграл 18 матчей за "Интер" во всех клубных турнирах, в которых забил 12 голов и отметился двумя результативными передачами.