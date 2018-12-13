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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кубок Африки может быть проведен в Египте
Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна, который был лишен этого права, поскольку нарушил сроки строительства стадионов.
Страна проведения Кубка Африки-2019 будет названа 9 января, а сам турнир состоится с 15 июня по 13 июля.
AFP
Страна проведения Кубка Африки-2019 будет названа 9 января, а сам турнир состоится с 15 июня по 13 июля.
AFP
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