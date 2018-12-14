Александр Головин приступил к тренировкам без ограничений

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе.Российский хавбек пропустил несколько дней из-за болезни.Теперь он может попасть в заявку "Монако" на предстоящий матч с "Лионом", который состоится 16 декабря.