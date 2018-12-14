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Александр Головин приступил к тренировкам без ограничений

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе.

Российский хавбек пропустил несколько дней из-за болезни.

Теперь он может попасть в заявку "Монако" на предстоящий матч с "Лионом", который состоится 16 декабря.

Р-Спорт
Теги: Головин Монако
Сегодня, 12:49
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