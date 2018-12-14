Хулен Лопетеги может возглавить "Рому"

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить итальянскую "Рому".По информации Il Tempo, испанский специалист является кандидатом на пост наставника столичной команды. Руководство клуба также рассматривает Паулу Соузу ("Тяньцзинь Цюаньцзянь") и Винченцо Монтеллу ("Севилья").Напомним, что Лопетеги был уволен из испанской национальной команды перед началом чемпионата мира 2018 года из-за того, что он тайно подписал контракт с «королевским клубом». Мадридскую команду специалист возгла