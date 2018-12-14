Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе.Напомним, Головин пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за болезни. Следующую встречу "Монако" проведет против "Лиона" в воскресенье в рамках 18-го тура Лиги 1.