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Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, Головин пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за болезни. Следующую встречу "Монако" проведет против "Лиона" в воскресенье в рамках 18-го тура Лиги 1.

РИА
Теги: Головин Монако
Сегодня, 19:35
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